Молодёжь устроила оргию в «Яме» в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/097f371e-ae64-11ea-8919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Социальные сети облетело видео, на котором голые парень и девушка предаются любовным утехам на глазах толпы очевидцев, которые снимали всё это на смартфоны. Всё это происходило в центре столицы на Хохловской площади.

При этом парочка нисколько не стеснялась и веселилась, позируя прохожим. При этом в МВД ничего не знают об этом инциденте, поскольку официальных обращений от кого-либо не поступало.

«Яма» на Хохловской площади является популярным общественным пространством. Площадка пользуется не самой лучшей славой, так как там часто собираются большие компании молодых людей, которые распивают алкоголь, мусорят и устраивают потасовки.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая балерина зарабатывает £75 тысяч на продаже своего грязного белья.