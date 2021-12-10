Молодую пару облили кислотой в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга злоумышленник облил 18-летнего молодого человека и его 16-летнюю подругу кислотой. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Девушка находится в тяжёлом состоянии, медики ввели её в медикаментозный сон, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл вечером 10 декабря на набережной канала Грибоедова. К прогуливавшимся молодым людям неожиданно подбежал мужчина и облил их кислотой. В результате нападения у девушки пострадали лицо, шея, глаза, волосы и руки. Её в тяжёлом состоянии доставили в детскую городскую больницу № 1. У её спутника диагностировали химические ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Нападавшего удалось задержать через несколько часов в другой части города, на Московском проспекте. Им оказался 24-летний безработный из Твери. В настоящее время в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле этого года пожилая женщина из Елабуги (Татарстан) облила свою соседку уксусной кислотой из-за «шумных детей», которые якобы кидали камни в её окно. Пенсионерка стояла у двери в подъезд, когда соседка открыла дверь, то плеснула ей в лицо кислотой. Пострадавшая была вместе с двумя детьми. Она получила ожог лица и носоглотки. Кислота также попала на старшую дочь. Супруг травмированной рассказал, что женщина гоняет по двору детей, а также давит котят у них на глазах.