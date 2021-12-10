Молодую пару облили кислотой в центре Санкт-Петербурга

В центре Санкт-Петербурга злоумышленник облил 18-летнего молодого человека и его 16-летнюю подругу кислотой. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Девушка находится в тяжёлом состоянии, медики ввели её в медикаментозный сон, сообщает «Фонтанка».
Инцидент
Нападавшего удалось задержать через несколько часов в другой части города, на Московском проспекте. Им оказался 24-летний безработный из Твери. В настоящее время в отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В апреле этого года пожилая женщина из Елабуги (Татарстан) облила свою соседку уксусной кислотой из-за «шумных детей», которые якобы кидали камни в её окно. Пенсионерка стояла у двери в подъезд, когда соседка открыла дверь, то плеснула ей в лицо кислотой. Пострадавшая была вместе с двумя детьми. Она получила ожог лица и носоглотки. Кислота также попала на старшую дочь. Супруг травмированной рассказал, что женщина гоняет по двору детей, а также давит котят у них на глазах.