Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве сестры.
ЧП произошло в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака. Соседи обнаружили тело девушки 1998 года рождения.
По подозрению в убийстве задержан её брат 2001 года рождения. В квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси, — отметила Иванова.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»,
Как писал NEWS.ru, в одном из садовых кооперативов в Обнинске 20-летний мужчина изнасиловал, убил, а затем закопал 72-летнюю женщину на её же даче. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.
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