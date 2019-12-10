https://static.news.ru/photo/91ed93fe-1a9c-11ea-88b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве сестры.

ЧП произошло в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака. Соседи обнаружили тело девушки 1998 года рождения.

По подозрению в убийстве задержан её брат 2001 года рождения. В квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси, — отметила Иванова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в одном из садовых кооперативов в Обнинске 20-летний мужчина изнасиловал, убил, а затем закопал 72-летнюю женщину на её же даче. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы.