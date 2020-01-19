33-летнего мужчину атаковали неизвестные в центре Санкт-Петербурга, нанеся ему несколько ножевых ранений. Нападавшим не понравился пирсинг их жертвы.
Подробности инцидента
Жертве нападения удалось сохранить самообладание и поймать такси до больницы. Водитель вошёл в положение и не взял с пассажира денег. Медики зашили раны и объяснили Евгению, что его жизнь спасла толстая зимняя куртка, из-за которой повреждения оказались не настолько серьёзными, как могли бы быть.
Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Архангельске, где двое мужчин поссорились на похоронах их общего друга. В результате конфликта один из них достал нож и ударил им несколько раз своего приятеля. Пострадавший скончался от полученных ран.
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