https://static.news.ru/photo/b7762fd4-3ad9-11ea-86b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

33-летнего мужчину атаковали неизвестные в центре Санкт-Петербурга, нанеся ему несколько ножевых ранений. Нападавшим не понравился пирсинг их жертвы.

Подробности инцидента приводит Mash. Евгений П. в ночь на воскресенье, 19 января, ел шаурму на углу Невского и Литейного проспектов. Мимо проходила компания из двух молодых людей и девушки, которые в грубой форме обратили внимание на «тоннели» в ушах у мужчины. Евгений переспросил, к нему ли обращались прохожие, но вместо ответа один из молодых людей несколько раз ударил его ножом в бок.

Жертве нападения удалось сохранить самообладание и поймать такси до больницы. Водитель вошёл в положение и не взял с пассажира денег. Медики зашили раны и объяснили Евгению, что его жизнь спасла толстая зимняя куртка, из-за которой повреждения оказались не настолько серьёзными, как могли бы быть.

Ранее NEWS.ru сообщал об инциденте в Архангельске, где двое мужчин поссорились на похоронах их общего друга. В результате конфликта один из них достал нож и ударил им несколько раз своего приятеля. Пострадавший скончался от полученных ран.