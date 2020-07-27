Молния ударила в футболисток в Мехико: две погибли

https://static.news.ru/photo/0dd70c5e-d07b-11ea-b9e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Две футболистки погибли и ещё три спортсменки пострадали от удара молнии в Мехико. Происшествие случилось во время футбольного матча в округе Тлауак на юго-востоке столицы Мексики.

Матч был прерван из-за сильного дождя, но пять футболисток вернулись на поле за мячом. По газону рядом с ними ударила молния, пишет местное издание El Universal.

Спортсменок госпитализировали в ближайшую больницу, но двух девушек спасти уже не удалось. Три пострадавшие получили ожоги второй степени, их жизни ничто не угрожает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молния попала в двоих мужчин в московском районе Солнцево (запад столицы). В момент инцидента пострадавшие находились на берегу Мещерского пруда и отдыхали.