Молния ударила в футболисток в Мехико: две погибли

Две футболистки погибли и ещё три спортсменки пострадали от удара молнии в Мехико. Происшествие случилось во время футбольного матча в округе Тлауак на юго-востоке столицы Мексики.
Матч был прерван из-за сильного дождя, но пять футболисток вернулись на поле за мячом. По газону рядом с ними ударила молния,
Спортсменок госпитализировали в ближайшую больницу, но двух девушек спасти уже не удалось. Три пострадавшие получили ожоги второй степени, их жизни ничто не угрожает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молния попала в двоих мужчин в московском районе Солнцево (запад столицы). В момент инцидента пострадавшие находились на берегу Мещерского пруда и отдыхали.
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