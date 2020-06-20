Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»

https://static.news.ru/photo/a654103a-b2fd-11ea-b61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Мужчина и женщина пострадали после удара молнии в московском парке «Коломенское», передаёт РЕН ТВ.

Очевидица рассказала, что пара попыталась укрыться от ливня под деревьями. Молния ударила рядом с гуляющими москвичами — оба упали, а женщина потеряла сознание.

По информации телеканала, инцидент произошёл у домика Петра Первого в «Коломенском». Пострадавших 45-летнего мужчину и 44-летнюю женщину госпитализировали.

Как писал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве подняли до «оранжевого». Сильнейшие ливни затопили участки улиц в разных районах столицы, в том числе парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.

По прогнозу синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся до ночи на 21 июня.