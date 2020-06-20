Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»

Мужчина и женщина пострадали после удара молнии в московском парке «Коломенское», передаёт РЕН ТВ.
Очевидица рассказала, что пара попыталась укрыться от ливня под деревьями. Молния ударила рядом с гуляющими москвичами — оба упали, а женщина потеряла сознание.
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Как писал NEWS.ru, 20 июня уровень погодной опасности в Москве подняли до «оранжевого». Сильнейшие ливни затопили участки улиц в разных районах столицы, в том числе парализовав движение по Варшавскому шоссе в обоих направлениях.
По прогнозу синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся до ночи на 21 июня.
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