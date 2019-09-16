Запись с видеорегистратора, на которой видно, как молния ударила в передвигавшийся по одной из новосибирских трасс автомобиль, опубликовал пользователь социальной сети «ВКонтакте».
На записи, которую выложила Галина Ершова, можно разглядеть, как в кроссовер сначала попадает одна молния, а потом другая. Всё это сопровождается огненными вспышками и дымом.
Автомобиль вынужден был остановиться. Местные СМИ пишут о наличии повреждений у машины. По данным портала «
Ранее News.ru писал, что во время турнира по гольфу в США молния ударила в дерево. В результате ЧП шесть болельщиков были госпитализированы.