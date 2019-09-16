https://static.news.ru/photo/4c99f23a-d897-11e9-87f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Новосибирск/vk.com

Запись с видеорегистратора, на которой видно, как молния ударила в передвигавшийся по одной из новосибирских трасс автомобиль, опубликовал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

На записи, которую выложила Галина Ершова, можно разглядеть, как в кроссовер сначала попадает одна молния, а потом другая. Всё это сопровождается огненными вспышками и дымом.

Автомобиль вынужден был остановиться. Местные СМИ пишут о наличии повреждений у машины. По данным портала « Все новости Новосибирской области» , из-за инцидента у кроссовера треснуло заднее стекло. Водитель и пассажиры не пострадали.

Ранее News.ru писал, что во время турнира по гольфу в США молния ударила в дерево. В результате ЧП шесть болельщиков были госпитализированы.