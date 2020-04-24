Молдавского бизнесмена обвинили в выводе из РФ 500 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/53c01b0e-8637-11ea-972b-fa163e074e61_660.jpg Ренато Усатый Фото: balti.md

Молдавский предприниматель и мэр города Бельцы Ренато Усатый проходит обвиняемым по делу в организации преступного сообщества и выводе из России более 500 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Обвинение было предъявлено заочно.

Усатый является одним из главных оппонентов лидера страны Игоря Додона, кроме того он намерен выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Как пишет «Коммерсантъ», следствие считает политика одним из активных участников криминального синдиката, который на протяжении нескольких лет вывел из России и отмыл через подконтрольные ему молдавские банки внушительные суммы.

Ранее NEWS.ru писал, что прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по второму уголовному делу о взятках в отношении бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина. В феврале 2018 года суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении девяти взяток и легализации преступных доходов, приговорив к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в 500 млн рублей.