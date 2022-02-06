Молдавский военный покончил с собой в зоне безопасности Приднестровья

В зоне безопасности приднестровского конфликта погиб молдавский миротворец, сообщило министерство обороны республики в Facebook. Предположительно, он совершил суицид. На данный момент, на месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства.

На днях погиб военнослужащий миротворческих сил в зоне безопасности, представитель Минобороны Республики Молдова. По предварительной информации, это самоубийство, — говорится в сообщении молдавского комиссариата полиции.

Погибший служил по контракту в миротворческом контингенте с 2020 года, уточнили в военном ведомстве. Происшествие зафиксировали на посту миротворцев в приграничном с Приднестровьем селе Гура-Быкулуй. В момент суицида контрактник находился при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сотрудники милиции непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) по запросу ФБР задержали и экстрадировали гражданина США. Мужчина подозревается в преступлении сексуального характера. Сотрудники бюро просили помочь установить местонахождение мужчины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетнего, которое было совершено на территории Америки.