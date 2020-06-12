«Могут в парашу окунуть»: офицер ФСИН обрисовал возможное будущее Ефремова

https://static.news.ru/photo/d9d66574-ad4f-11ea-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подполковник в запасе ФСИН Игорь Шутко заявил, что актёра Михаила Ефремова может ждать «тёплый приём» в колонии, если он начнёт вести себя с другими заключёнными неправильно.

«Сотоварищи» могут, конечно, пару раз его в парашу головой окунуть, чтоб понимал, где находится. Там разговоры не очень длинные. Но при ровном поведении ему ничего не грозит, — приводит «Вечерняя Москва» слова Шутко.

Как сказал офицер, скорее всего, Ефремову назначат отбывание наказания в колонии-поселении. Это значит, что он будет жить в отдельной квартире и ходить каждый день на работу.

Артист устроил ДТП на Садовом кольце 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиоиды и кокаин.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.