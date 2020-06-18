Модель, убитая на севере Москвы, перед смертью успела позвонить в полицию

https://static.news.ru/photo/83da3820-b16f-11ea-9eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, погибшая при стрельбе на улице Приорова в Москве, сама успела позвонить в полицию и сообщить о ранении. Об этом сообщает telegram-канал LifeShot.

Убитая Елизавета Хлюпина 1997 года рождения участвовала в модных показах и фотосессиях, а также сотрудничала с известными брендами. Незадолго до трагедии она рассталась с молодым человеком, который 18 июня нагрянул к ней с оружием.

Парень по имени Савелий приехал выяснить отношения с возлюбленной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил Елизавету, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта.

Известно, что молодой человек ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.

По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, писал NEWS.ru.