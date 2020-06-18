Модель, убитая на севере Москвы, перед смертью успела позвонить в полицию

Девушка, погибшая при стрельбе на улице Приорова в Москве, сама успела позвонить в полицию и сообщить о ранении. Об этом
Убитая Елизавета Хлюпина 1997 года рождения участвовала в модных показах и фотосессиях, а также сотрудничала с известными брендами. Незадолго до трагедии она рассталась с молодым человеком, который 18 июня нагрянул к ней с оружием.
Парень по имени Савелий приехал выяснить отношения с возлюбленной. В квартире также находились мать девушки Светлана Тивченко и её ребёнок. Стрелок сначала убил Елизавету, затем её мать и сына, а после свёл счёты с жизнью. По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из-за конфликта.
Известно, что молодой человек ранее был судим. Шум, предположительно, услышали соседи и вызвали экстренные службы. Квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и криминалисты.
По факту случившегося следком РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более человек. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова, писал NEWS.ru.
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