https://static.news.ru/photo/8ff57f7a-34a1-11ea-9610-fa163e074e61_660.jpg Ксения Пунтус Фото: k_ksusha/instagram.com

Модель Ксению Пунтус нашли в Москве под окнами дома на тротуаре. Девушка лежала голая.

21-летнюю модель доставили в больницу. Её состояние оценивают как тяжёлое. Врачи борются за её жизнь.

До инцидента светская львица посещала со своим молодым человеком один из баров, предаёт MK.

Ранее NEWS.ru писал, что мать детей репера P.Diddy обнаружили мёртвой. Тело Ким Портер было найдено в её собственном доме в Лос-Анджелесе. Она умерла в возрасте 47 лет. Последние несколько недель американская модель и актриса болела гриппом. Она несколько раз обращалась к врачу с жалобами на отсутствие улучшений.