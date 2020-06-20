Мочевой пузырь лопнул у китайца от большого количества пива

https://static.news.ru/photo/b367da34-b282-11ea-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу из-за разрыва мочевого пузыря под давлением большого количества выпитого пива. Мужчина опустошил десять бутылок напитка и лёг спать.

Он был настолько пьян, что проспал 18 часов и не чувствовал позывов сходить в туалет. Проснувшись, 40-летний любитель пива почувствовал сильную боль в низу живота и обратился в больницу, сообщает портал Unilad.

Врачи сделали пациенту томографию и увидели, что мочевой пузырь повреждён в трёх местах. Пациента отправили на операцию, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи Пресвитерианского госпиталя Университета Питтсбурга сообщили о 61-летней пациентке, в мочевом пузыре которой естественным образом образуется алкоголь. В ходе обследования медики выявили у неё редчайшее заболевание — синдром брожения мочевого пузыря.