https://static.news.ru/photo/2f73e32a-35c9-11ea-960e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marin Gaidarski/Twitter

Одиннадцать человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Болгарии. ЧП произошло в городе Варна. Как сообщил мэр города Иван Портних, среди пострадавших четыре ребёнка.

Взрыв произошёл на четвёртом этаже дома, 11 человек, в том числе четыре ребёнка, были эвакуированы и доставлены в больницу, поиски других пострадавших продолжаются, — цитирует его ТАСС.

Причины ЧП пока установить не удалось. Из квартиры, где произошёл взрыв, вынесли газовый баллон, однако он оказался цел. На месте происшествия работают пожарные и полиция.

Ранее, как писал NEWS.ru, СК РФ назвал возможную причину ЧП на заводе комбикорма под Белгородом. По данным следователей, к взрыву могло привести нарушение техники безопасности. В селе Беленьком 11 января произошло возгорание в производственном здании комбикормового завода компании «Агро-Белогорье». Хлопок произошёл на шестом этаже, в результате ЧП пострадали пять человек.