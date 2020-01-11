Одиннадцать человек пострадали при взрыве в многоквартирном доме в Болгарии. ЧП произошло в городе Варна. Как сообщил мэр города Иван Портних, среди пострадавших четыре ребёнка.
Взрыв произошёл на четвёртом этаже дома, 11 человек, в том числе четыре ребёнка, были эвакуированы и доставлены в больницу, поиски других пострадавших продолжаются, — цитирует его ТАСС.
Причины ЧП пока установить не удалось. Из квартиры, где произошёл взрыв, вынесли газовый баллон, однако он оказался цел. На месте происшествия работают пожарные и полиция.
Ранее, как писал NEWS.ru, СК РФ назвал возможную причину ЧП на заводе комбикорма под Белгородом. По данным следователей, к взрыву могло привести нарушение техники безопасности. В селе Беленьком 11 января произошло возгорание в производственном здании комбикормового завода компании «Агро-Белогорье». Хлопок произошёл на шестом этаже, в результате ЧП пострадали пять человек.