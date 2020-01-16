https://static.news.ru/photo/3086ece6-3865-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жильцы многоквартирного дома на проспекте Горького в городе Арсеньеве Приморского края жалуются на нашествие аномально крупных тараканов. Об этом сообщает региональный портал «Приморье24».

Подтверждает историю видео, снятое местным жителем в подъезде дома. На кадрах видно множество мёртвых насекомых. Автор ролика наглядно показывает, что один из тараканов равен по размеру половине указательного пальца.

Комментирующие записи с тараканами из дома в Арсеньеве пользователи Сети высказали конспирологическую версию — насекомых намеренно запустила компания, занимающаяся выведением паразитов, чтобы организовать спрос на свои услуги. Также прозвучали предположения о том, что тараканы являются кормовыми и сбежали от проживающего где-то рядом заводчика ящериц.

Как ранее писал NEWS.ru, жители крупных городов России сообщают о появлении «супертараканов». Эти насекомые выработали резистентность к применяемым против них химсредствам.