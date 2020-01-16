Жильцы многоквартирного дома на проспекте Горького в городе Арсеньеве Приморского края жалуются на нашествие аномально крупных тараканов. Об этом
Подтверждает историю видео, снятое местным жителем в подъезде дома. На кадрах видно множество мёртвых насекомых. Автор ролика наглядно показывает, что один из тараканов равен по размеру половине указательного пальца.
Комментирующие записи с тараканами из дома в Арсеньеве пользователи Сети высказали конспирологическую версию — насекомых намеренно запустила компания, занимающаяся выведением паразитов, чтобы организовать спрос на свои услуги. Также прозвучали предположения о том, что тараканы являются кормовыми и сбежали от проживающего где-то рядом заводчика ящериц.
Как ранее писал NEWS.ru, жители крупных городов России сообщают о появлении «супертараканов». Эти насекомые выработали резистентность к применяемым против них химсредствам.
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