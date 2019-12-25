https://static.news.ru/photo/0b4f5f34-27b3-11ea-a6fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следователи Ленинградской области предъявили обвинение многодетному отцу Андрею Бовту, задержанному по подозрению в изнасиловании дочери и хранении оружия. Бовт только частично признал свою вину.

Обвинение предъявлено, вину признает частично. Признаётся в части хранения оружия, в части изнасилования — нет, — сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело на многодетного отца в Ленинградской области завели после заявления его супруги Светланы Лободюк, которая, как выяснилось, знала об издевательствах и насилии мужа над дочерью. Женщина обратилась в правоохранительные органы, испугавшись за жизнь детей. По её словам, Андрей Бовт держал в страхе всю семью и на протяжении шести лет насиловал свою дочь. Девочке на данный момент 13 лет.

Ранее в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти полицейские обнаружили оружие разного рода, а также бронежилеты с надписью «ФСБ».