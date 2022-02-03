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Многодетную мать осудили за смерть двух её детей

Хабаровский суд отправил на 4,5 года в колонию мать троих детей за смерть двух из них
07:08, 04 февраля 2022
Многодетную мать осудили за смерть двух её детей Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
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В Хабаровском крае мать троих детей осудили на 4,5 года колонии за смерть по неосторожности двух из них. Женщина оставила малолетних детей одних дома, в результате случился пожар. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Признана виновной 23-летняя девушка по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)... Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в марте 2021 года. Пожар возник в одноэтажном жилом деревянном доме в посёлке Берёзовый Солнечного района Хабаровского края. Огонь тушили несколько часов. Строение площадью 270 квадратных метров полностью сгорело. Погибли два ребёнка 2018 и 2019 годов рождения.

По информации надзорных органов, женщина ушла в в гости к соседке, оставив дома детей 2016, 2018 и 2019 годов рождения. При этом она знала, что в доме неисправен электронасос, однако оставила агрегат включённым в сеть. Произошла перегрузка, возник пожар, двое детей погибли в результате отравления продуктами горения. Одного ребёнка удалось спасти.

По информации РИА Новости, осуждённая не имеет отсрочки тюремного срока по достижении несовершеннолетним 14 лет, поскольку она лишена родительских прав.

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