Младенец выпил грудное молоко пьяной матери и умер

https://static.news.ru/photo/c19971f6-706b-11eb-8121-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press

В Горно-Алтайске пьяная мать накормила своего сына грудным молоком, из-за чего малыш скончался. Региональное СУ СК РФ возбудило дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, инцидент произошёл 11 января. Тогда 32-летняя жительница города отмечала свой день рождения. Женщина выпила некое количество алкоголя, после чего легла спать рядом со своим четырёхмесячным сыном.

В ночи женщина дважды накормила ребёнка грудным молоком. В результате спирт, содержащийся в молоке, стал ядом для малыша. Мальчик скончался, отравившись алкоголем. В СК подчеркнули, что мать младенца прекрасно знала, что в её крови находилось некое количество спирта.

На текущий день следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства в отношении матери, изучают условия воспитания детей в семье, а также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Если вина женщины будет доказана и выяснятся новые обстоятельства, то ей может грозить серьёзное наказание вплоть до тюремного заключения, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Красноярском крае возбуждено уголовное дело против женщины, издевавшейся над своим полуторагодовалым ребёнком-инвалидом. Неадекватная мать избивала малыша и морила голодом. Соседи утверждают, что 28-летняя женщина вместе с сожителем часто выпивала и вела асоциальный образ жизни. А жила всё это время как раз на детские пособия. У женщины есть ещё маленькая дочка.

До этого сообщалось, что в подмосковном Подольске мальчик утонул в ванне. Прокуратура Московской области проводит проверку по факту инцидента.