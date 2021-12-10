МК: в автоаварии в Москве погиб учёный-гидромелиоратор

В Москве в автокатастрофе погиб учёный-гидромелиоратор Борис Кизяев. Авария произошла на Северо-Восточной хорде, в районе её пересечения с Дмитровским шоссе. Сначала столкнулись два автомобиля, а когда водители вышли для оформления ДТП, в них врезался BMW. Он сбил одного из участников первой аварии и протаранил обе машины, сообщает «МК».

Погибшим оказался владелец автомобиля Scoda, 83-летний профессор Борис Михайлович Кизяев. Травмы также получила 34-летняя пассажирка BMW. Её госпитализировали в больницу с сотрясением мозга. Водитель иномарки задержан.

Кизяев является автором более 350 научных трудов. Наиболее известен как создатель системы машин для комплексной механизации сельского хозяйства, строительства мелиоративных систем. Был академиком РАСХН и РАН.

Ранее сообщалось о смерти после жестокого избиения бывшего первого заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. Нападение на него произошло ещё в ноябре, и всё это время он с многочисленными травмами находился в больнице. Избиению предшествовал конфликт бывшего чиновника с молодым человеком из-за подъездной двери. По данным издания, нападавшим оказался близкий друг актёра Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский, сам он данную информацию опровергает.