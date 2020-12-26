Мишустин принёс соболезнования близким погибших в Баренцевом море рыбаков

https://static.news.ru/photo/5c48d636-48f5-11eb-9151-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: premier.gov.ru

Премьер-министр РФ прокомментировал трагедию в Баренцевом море, где затонуло рыболовецкое судно «Онега». Выступая на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции, он принёс соболезнования близким погибших.

В Баренцевом море произошла трагедия: во время шторма затонуло рыболовецкое судно «Онега», погибли люди. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям и близким погибших моряков, — сказал глава правительства.

Кроме того, Мишустин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко взять на контроль ситуацию с крушением судна.

Прошу вице-премьера Викторию Валерьевну Абрамченко взять ситуацию под личный контроль, подключиться к работе служб, которые ведут поисково-спасательную операцию, и оперативно обеспечить родственникам погибших и пропавших моряков всю необходимую поддержку — как психологическую, так и материальную, — подчеркнул он.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков было привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести. Позже СМИ сообщили, что оставшиеся 17 человек погибли.

Позже был опубликован список членов экипажа судна. Один из спасённых — 40-летний Владислав Буторин. Личность второго спасшегося рыбака уточняется.

Как писал NEWS.ru, один из пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера «Онега», затонувшего в Баренцевом море, найден мёртвым. Об этом сообщил капитан мурманского порта Эдуард Безукладов, сославшись на московский Морской спасательно-координационный центр. По словам Безукладова, погибший держался за спасательный круг.