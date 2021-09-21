Мишустин подписал указ о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в пермском университете. По 1 млн рублей получат семьи погибших, сообщается в документе, опубликованном на сайте нормативных актов.

Тем, кто получил тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, дадут по 400 тысяч рублей. Те, кто получил лёгкие травмы, получат по 200 тысяч рублей.

Также правительству Пермского края рекомендуется оказать дополнительную поддержку семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ. Решение о выплатах принято по поручению президента Владимира Путина.

Стрельба в университете в Перми произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, ещё более 20 пострадали. Семь раненых, находящихся в тяжёлом состоянии, отправлены в Москву. По факту происшествия возбуждено дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что молодой человек, устроивший стрельбу в университете в Перми, после задержания не ответил, зачем он это сделал, а лишь назвался и попросил снять с него маску из-за духоты. Об этом рассказал задержавший злоумышленника сотрудник ДПС Константин Калинин.