Минздрав рассказал о состоянии пострадавшей при взрыве в Нижнем Новгороде

https://static.news.ru/photo/83a3f260-78e3-11eb-b2c6-96000091f725_660.jpg Фото: 52mchsgov/vk.com

Жизни женщины, извлечённой из-под завалов после взрыва в жилом доме, ничто не угрожает. Об этом заявили в Минздраве Нижегородской области.

Пострадавшая женщина была госпитализирована с ожогами 35% тела, ушибами головы и резаной раной.

Пациентка остаётся в реанимации под наблюдением врачей ожогового центра университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета, однако, как подтвердили исследования, полученные травмы не представляют угрозы для жизни, — цитирует РИА Новости сообщения ведомства.

Всего в результате инцидента пострадали пять человек, из которых были госпитализированы трое. В министерстве уточнили, что двое из них уже переведены на амбулаторное лечение.

Взрыв на цокольном этаже многоквартирного дома в Нижнем Новгороде прогремел утром 26 февраля. ЧП произошло в суши-баре. Взрывной волной были повреждены несколько припаркованных поблизости автомобилей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, приоритетной версией следствия о причинах произошедшего является утечка из газораспределительной системы. Губернатор области Глеб Никитин лично выезжал на место инцидента для оценки масштаба происшествия.