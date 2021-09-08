Минздрав уточнил данные по погибшим при взрыве газа в Ногинске

По последним данным, в результате взрыва газа в Ногинске погиб один человек, девять пострадали. Данные уточнил Минздрав РФ. В то же время губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что по-прежнему имеется угроза обрушения. Об этом сообщает РИА Новости.

Четверо взрослых и двое детей госпитализированы, один из них — мужчина 64 лет — в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Воробьёв отметил, что на данный момент вероятно обрушение пятого этажа дома. Подмосковный губернатор уже доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске и помощи семьям погибших и пострадавших.

Утром 8 сентября в подмосковном Ногинске произошёл взрыв в пятиэтажном доме. Речь идёт о доме № 9а по улице 28 Июня. До 30 квартир разрушены, число пострадавших продолжает расти. Власти по традиции называют случившееся «хлопком газовоздушной смеси». NEWS.ru собрал всё, что известно о ЧП.

Ранее СМИ опубликовали подробности о травмах пострадавших при взрыве в Ногинске.