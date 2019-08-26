https://static.news.ru/photo/81d23b72-c7e1-11e9-839e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Женщина, которая скончалась во время родов в Ставропольском крае, не обращалась к медикам во время беременности. Врачи сделали всё возможное для её спасения, сообщил глава регионального Минздрава Виктор Мажаров.

В больницу местная жительница попала непосредственно перед самими родами. Так как они проходили с осложнениями, на помощь бригаде районной больницы были вызваны специалисты реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре, рассказал министр.

Ребёнка удалось выходить, однако женщину, несмотря на все усилия, спасти не удалось. Вместе с тем, невзирая на очевидный для Минздрава хода событий, организована проверка качества оказания и организации медицинской помощи.

Создана комиссия министерства, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета, — цитирует Мажарова РИА Новости .

Он уточнил, что свою оценку произошедшему должны дать «компетентные органы». На время инспекции акушер-гинеколог отстранена от работы.

Трагедия, как писал News.ru, произошла в селе Курсавке Ставропольского края. Девушка умерла на следующий день после кесарева сечения. Родственники погибшей считают её смерть следствием халатности врачей. Помимо этого, мать роженицы утверждает, что та первые 35 недель беременности та находилась под наблюдением краснодарских медиков.