Минздрав рассказал о состоянии раненных при взрыве в Набережных Челнах

Двое из четверых пострадавших при обрушении в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии, ещё один человек — в крайне тяжёлом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

На 21.00 мск в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов находятся четверо пострадавших. <...> Девушка 1999 года рождения в крайне тяжелом состоянии, на данный момент врачи борются за ее жизнь в операционной, — рассказал представитель Минздрава республики.

Он также уточнил, что по его данным, мальчик 2010 года рождения находится в состоянии лёгкой тяжести. У него зафиксированы ушибы мягких тканей. Кроме того, состояние мужчины 1951 года рождения и молодого человека 2004 года рождения медики оценивают как тяжёлое. Все трое находятся в реанимации.

Ранее стало известно о том, что взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах.

Сотрудники МЧС достали из-под завалов дома в Набережных Челнах ребёнка 2010 года рождения и его старшего брата. Также сообщается, что из-под завалов достали ещё двух человек, в их числе девушка 1999 года рождения.

По предварительным данным, у одного из жильцов отключили газ и он самовольно подключился к газовой трубе. Вероятно, из-за этого произошла утечка.