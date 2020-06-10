Происшествия

Минтранс сообщил о запуске поездов по новым направлениям из Крыма

22:26, 10 июня 2020
Фото: most.life

Пресс-служба Минтранса сообщила о том, что летом 2020 года будет запущено движение поездов по новым направлениям из Крыма.

Пассажирские составы начнут ходить по маршруту Екатеринбург — Кисловодск — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория.

Принято решение начать движение поездов «Таврия» по новым направлениям в дополнение к существующим маршрутам, — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Оператором новых маршрутов выступит компания «Гранд Сервис Экспресс». Продажи билетов начнутся 11 июня.

NEWS.ru передавал ранее, что запуск новых поездов в Крым был отложен из-за пандемии коронавируса.

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