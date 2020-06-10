Минтранс сообщил о запуске поездов по новым направлениям из Крыма

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В магазине «Ашан», который находится на Правобережной улице в Москве, произошла стрельба. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию.

Инцидент произошёл около 21:00. По данным СМИ, покупатель, попытавшись что-то украсть, выстрелил в охранника из травматического пистолета. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Сотрудник заведения получил ранение в руку....