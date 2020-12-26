Минобороны РФ отправило самолёт Ил-38 в район поисков в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/e8dd0b0e-48f4-11eb-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Северный флот России (СФ РФ) отправил самолёт Ил-38 в район поисковой операции в Баренцевом море, заявили в Минобороны РФ. Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря.

По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения, пишет РИА Новости. Применение авиации осложняют короткий световой день и неблагоприятные погодные условия: высота волн на месте происшествия составляет около четырёх метров, температура воздуха — минус 20 градусов по Цельсию.

Запрос об отправке Ил-38 передал региональному центру управления обороной РФ штаба СФ РФ Архангельский морской спасательный центр.

На борту самолёта находится спасательное оборудование, предназначенное для спасения терпящих бедствие на море, — передаёт Минобороны.

Ил-38 — противолодочный самолёт советской разработки. Предназначен для уничтожения субмарин противника, а также для поисково-спасательных операций и постановки минных заграждений.

Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков было привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести. Позже СМИ сообщили, что оставшиеся 17 человек погибли.

На место происшествия выехали следователи. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств крушения судна. Рассматриваются все версии произошедшего, сообщается на сайте ведомства. Ранее NEWS.ru писал, что был опубликован список членов экипажа судна. Один из спасённых — 40-летний Владислав Буторин. Личность второго спасшегося рыбака уточняется.