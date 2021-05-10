Глава Татарстана уточнил число погибших детей при стрельбе в школе

https://static.news.ru/photo/d724e2c4-b235-11eb-abc1-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

В результате стрельбы в школе № 175 в Казани погибли три девочки и четыре мальчика. Ещё 16 человек пострадали и находятся в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова.

Он также подтвердил данные об одном из нападавших: ему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

МВД ввело режим контртеррористической операции (КТО) в районе школы № 175. В здании ещё продолжаются оперативные действия. В других школах столицы Татарстана отменены все занятия во вторую смену.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. По последним данным, погибли восемь человек, в том числе один из преподавателей. Пострадали 20 человек. Некоторые из них получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

По предварительной информации, стрелков было двое. Один из них задержан, второй ликвидирован.

Как сообщалось ранее, задержанного стрелка зовут Ильназ Галявиев. Он окончил школу № 175 четыре года назад. По словам его отца, молодой человек не религиозен, никаких плохих мыслей и настроений ранее не высказывал и не демонстрировал.