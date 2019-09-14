https://static.news.ru/photo/1543d48e-d6dc-11e9-b43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capri23auto/Pixabay

Минивэн врезался в лося на трассе, после чего вылетел в кювет. Инцидент произошёл в Малосердобинском районе Пензенской области.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, около 22:00 животное вышло на дорогу Нижний Новгород — Саратов, где столкнулось с автомобилем Toyota Alphard.

В результате телесные повреждения получили водитель, а также семь пассажиров, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Ранее News.ru писал, что российского актёра Ивана Фоминова экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Мужчина попал в автомобильную аварию. По предварительным данным, ДТП произошло на Стандартной улице столицы. В автобус со съёмочной группой врезалась другая машина.