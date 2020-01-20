https://static.news.ru/photo/397389e4-3b4f-11ea-a6d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карина Бурьян/ТАСС

Сотрудники прокуратуры Пермского края займутся проверкой законности размещения людей в мини-отеле «Карамель» на территории регионального центра, в котором в результате прорыва трубы погибли пять человек. Об этом в понедельник, 20 января, журналистам сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Представители прокуратуры дадут правовую оценку действиям участников процесса подготовки тепловых сетей в здании к отопительному процессу. Кроме того, сотрудники надзорного органа в ходе проверки выяснят, насколько законным и безопасным является предоставление услуг в объекте, на территории которого произошло ЧП.

Прокуратура Пермского края и прокуратура Индустриального района Перми организовали проверку несчастного случая, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал, что глава СК РФ Александр Бастрыкин передал дело о гибели пяти человек при прорыве канализационного лежака в отеле в Перми в центральный аппарат ведомства.