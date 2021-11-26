Минэнерго может ужесточить требования к безопасности после ЧП на Кузбассе
Минэнерго России допускает возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, заявил глава ведомства Николай Шульгинов, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, соответствующее решение будет принято после завершения расследования ЧП.
Шульгинов
Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований, — добавил министр.
Ранее по факту аварии на шахте «Листвяжная» было возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов местного управления Ростехнадзора. Они обвиняются в халатности при надзоре за выполнением требований промышленной безопасности, им грозит до семи лет лишения свободы.
ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 63 человека. По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».
Как рассказал экс-сотрудник предприятия Александр Ильчук, угольные шахты Кузбасса эксплуатируются с большим количеством нарушений, а недочёты устраняются только накануне проверок, после чего продолжается «бардак». По его мнению, в регионе действует «угольная мафия».