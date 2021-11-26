Минэнерго может ужесточить требования к безопасности после ЧП на Кузбассе

Минэнерго России допускает возможность ужесточения требований к промышленной безопасности после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, заявил глава ведомства Николай Шульгинов, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, соответствующее решение будет принято после завершения расследования ЧП.

Шульгинов уточнил , что комиссии по расследованию аварии предстоит выяснить, были ли нарушения связаны с невыполнением или недостаточной жёсткостью требований.

Всегда после таких трагедий возможен пересмотр нормативных требований, — добавил министр.

Ранее по факту аварии на шахте «Листвяжная» было возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов местного управления Ростехнадзора. Они обвиняются в халатности при надзоре за выполнением требований промышленной безопасности, им грозит до семи лет лишения свободы.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате погибли 52 человека: 46 горняков и 6 спасателей. Пострадали 63 человека. По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Как рассказал экс-сотрудник предприятия Александр Ильчук, угольные шахты Кузбасса эксплуатируются с большим количеством нарушений, а недочёты устраняются только накануне проверок, после чего продолжается «бардак». По его мнению, в регионе действует «угольная мафия».