Последняя неделя перед Новым Годом была богата на резонансные судебные новости. Несколько известных процессов получили неожиданное развитие, более мягкое, по отношению к подсудимым. Однако повезло далеко не всем обвиняемым. Подробнее об этом в обзоре судебной недели NEWS.ru.

Мягкий приговор

Самый громкая новость из судов на этой неделе - следователи по делу сестёр Хачатурян решили, что не будут выходить в суд с ходатайством о продлении девушкам запрета определённых действий. Об этом NEWS.ru сообщил адвокат младшей из сестёр Ярослав Пакулин. Защитник добавил, что в настоящее время дело уже не находится у следователя. Мера пресечения Хачатурян заканчивается 28 декабря. По словам Пакулина, ходатайствовать о продлении меры пресечения никто не будет.

Напомним, 3 декабря следствие по делу сестёр было завершено. Девушек обвиняют в том, что они, предварительно сговорившись, убили своего отца. Хачатурян рассказали о том, что долгое время терпели от него унижение и физическое насилие.

Во вторник 24 декабря Мещанский районный суд Москвы вынес приговор Самариддину Раджабову, обвинявшемуся в том, что во время летних протестов в столице он бросил в полицейских пластиковой бутылкой. При этом молодой человек ни в кого не попал. Раджабова судили по ч. 1 статьи 318 УК РФ (Применении насилия по отношению к полицейскому). Обвинение просило три с половиной года тюрьмы, но в итоге его приговорили только к штрафу в 100 тыс. рублей. Более того, молодого человека освободил от уплаты, так как Раджабов провёл некоторое время под арестом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжкие последствия

25 декабря Басманный суд Москвы поместил под домашний арест старшего дознавателя Домодедовской таможни Андрея Шурыгина. Теоретически мужчине грозило заключение под стражу. Дознавателя отправили под домашний арест до 22 февраля. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Остальные резонансные судебные новости были не такими благоприятными для подсудимых. Так, в тот же день, когда Шурыгин был отправлен под домашний арест, Басманный суд заключил под стражу его предполагаемых сообщников - начальника Внуковской таможни Константина Мишина и заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина.

Днем ранее тот же Басманный суд арестовал двух высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) — Александра Кизлыка и Алексея Серебро. Обоих задержали 23 декабря и предъявили одинаковое обвинение — злоупотребление должностным положением, повлёкшее тяжкие последствия. По версии следствия, чиновники, пользуясь своим служебным положением, помогли избежать уголовной ответственности в одном случае и снизить административное наказание в другом, за что получили вознаграждение. Защита просила назначить им меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд встал на сторону следствия и арестовал обоих до 22 февраля.

Терроризм, изнасилование и взятки

26 декабря Гособвинение попросило назначить наказание для обвиняемых по делу «Сети» (Организация признана террористической и запрещена в РФ) от шести до 18 лет в колонии строгого режима. Прокурор Сергей Семеренко заявил, что вина подсудимых в создании и участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении и приобретении оружия и покушении на производство и сбыт наркотиков полностью доказана. При этом гособвинитель заявил, что многочисленные жалобы обвиняемых на пытки и выбитые под ними признательные показаниях, не подтвердились.

В тот же день в суде Кировского района Уфы огласили приговор экс-полицейским Павлу Яромчуку, Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, которых обвинила в изнасиловании их коллега-дознавательница. Яромчука приговорили к 6 годам в колонии общего режима, Матвеева и Галиеева - к семи. Обвиняемые не признали вину. Их защита намерена обжаловать приговор.

Сергей Булкин/NEWS.ru

26 декабря Басманный суд продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову до 30 января 2020 года. Также срок продлили его отцу Раулю Арашукову и генеральному директору АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николаю Романову. Экс-сенатора подозревают в организации заказных убийств. Следствие также считает, что он входил в преступную группу, которую создал его отец Рауль. По версии обвинения, это преступное сообщество было организовано для хищения природного газа.

Наконец, 24 декабря Басманный суд продлил до 9 апреля 2020 года срок заключения историку Олегу Соколову. Заседание проходило без обвиняемого, так как сейчас он находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе. Адвокат Соколова просил изменить меру пресечения на домашний арест, сказав, что родители историка согласны принять его у себя дома. Однако суд не внял доводам защитника. Напомним, что бывшего доцента СпБГУ обвиняют в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Соколов признал свою вину.