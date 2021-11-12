Миллиардер Рыбаков и пиар-агент Болотова отсутствовали в авто при ДТП
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:23, 12 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В ДТП на Ленинградском проспекте в Москве среди участников не было миллиардера Игоря Рыбакова и известный футбольного пиар-агента Елены Болотовой, об этом сообщили РИА Новости, сославшись на источник в правоохранительных органах. Ранее ряд СМИ сообщал, что Maybach и BMW X6 принадлежат Рыбакову и Болотовой.
Ни Рыбакова, ни Болотовой в автомобилях не было, — сказал собеседник агентства.
Авария произошла на дублёре Ленинградского проспекта в районе дома № 40, где столкнулись четыре автомобиля. Среди них Maybach и BMW X6, принадлежность которых некоторые СМИ приписали Рыбакову и Болотовой. Информация об этом уточняется. По данным ГУМВД по Москве, пострадавшие в ДТП отсуствуют, на данный момент идёт проверка.
Ранее появилась информация о том, что экскурсионный автобус с 46 детьми попал в аварию. Инцидент случился в деревне Ельня Московской области. Автобус получил незначительные повреждения, пострадавших в результате происшествия не оказалось.