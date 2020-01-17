https://static.news.ru/photo/1642bbbc-39cd-11ea-bfb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Микроавтобус с детьми угодил в массовое ДТП под Ставрополем. Он столкнулся с грузовой «Газелью» и с ещё четырьмя легковыми автомобилями.

Авария произошла около 7:30 мск. Сначала автобус столкнулся с легковушкой Lada Granta, после чего в них врезались другие водители, не успев среагировать на ситуацию.

Госпитализация понадобилась двоим участникам ДТП — пассажирке ВАЗ-2110 и пассажирке ВАЗ-21107, — сообщили «Интерфаксу» в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло по вине водителя автобуса, который нарушил скоростной режим в условиях тумана. В момент аварии в салоне транспортного средства находились девять детей. Никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее NEWS.ru писал, что двое человек погибли 17 января под колёсами такси на Киевском шоссе в Москве, один сбитый мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии. Таксист попытался объехать встречный автобус и наехал на водителей и пассажира одной из двух остановившихся на шоссе машин.