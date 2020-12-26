Микроавтобус с россиянами извлекли из снежных заносов в Сербии

https://static.news.ru/photo/abf67836-48a6-11eb-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Сотрудники сербских правоохранительных органов спасли группу россиян с детьми, застрявшую в горах.

Как сообщили в МВД Сербии, маршрутный микроавтобус, в котором находились российские граждане, застрял в сугробе в местечке Стубло недалеко от Златибора.

Восемь пожарных-спасателей на четырёх пожарных машинах успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка, а также четырёх взрослых.

Ведомство напомнило водителям, что в связи со сложными погодными условиями им следует использовать соответствующее снаряжение.

Как писал NEWS.ru, в МЧС подготовили памятку для автовладельцев, в которой выделили три главные причины, по которым необходимо своевременно поменять резину. А производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до плюс 5–7 градусов в течение недели. Замена резины позволяет водителям более уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями.