Микроавтобус с пассажирами в салоне загорелся в Тольятти утром во вторник, 10 декабря. Пострадавших и погибших нет.
В момент возгорания в салоне находились шесть человек. Все они самостоятельно эвакуировались.
Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, количество погибших в результате пожара на территории колледжа в Одессе по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, составляет 12 человек. Об этом в сводке сообщили сотрудники пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС.
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