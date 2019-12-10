https://static.news.ru/photo/b7066c26-05be-11ea-8f46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Микроавтобус с пассажирами в салоне загорелся в Тольятти утром во вторник, 10 декабря. Пострадавших и погибших нет.

В момент возгорания в салоне находились шесть человек. Все они самостоятельно эвакуировались.

Причиной пожара, по предварительной информации, стало короткое замыкание электропроводки, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, количество погибших в результате пожара на территории колледжа в Одессе по состоянию на утро понедельника, 9 декабря, составляет 12 человек. Об этом в сводке сообщили сотрудники пресс-службы Госслужбы Украины по ЧС.