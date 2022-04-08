Микроавтобус с гражданами ДНР попал в аварию под Ростовом

В Ростовской области попал в ДТП микроавтобус, в котором ехали граждане Донецкой Народной Республики. В результате аварии погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что ДТП произошло на автодороге Матвеево-Курганск — Родионово-Несветайск. Микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем.

Из 17 граждан ДНР, находившихся в микроавтобусе, погиб один и ещё шестеро пострадали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье сорвался с эстакады автобус с 20 пассажирами. В результате ДТП два человека погибли и ещё девять получили травмы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. По словам водителя автобуса, его подрезали, из-за чего он не справился с управлением.

В Карелии перевернулся автобус с детьми, следовавший из Архангельска в Кондопогу. В нём находились 19 несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии один из них получил сотрясение мозга.