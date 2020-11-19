Михаил Мень пробудет под запретом определённых действий два месяца

https://static.news.ru/photo/8fa2bace-2a69-11eb-8100-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мень Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд избрал меру пресечения аудитору Счётной палаты Михаилу Меню. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил избрать в отношении Михаила Меня меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком до 18 января 2021 года, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Таким образом, суд запретил чиновнику покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определённым кругом лиц, пользоваться средствами связи, в том числе Интернетом.

Мень был задержан 18 ноября после того, как Совет Федерации дал на это согласие. В тот же день чиновника допросили и предъявили ему обвинение. Меня обвиняют в хищении 700 млн рублей в тот период, когда он занимал пост губернатора Ивановской области. По мнению следствия, преступление произошло в 2011 году.

Генпрокурор Игорь Краснов, выступая на заседании Совета Федерации и обосновывая необходимость возбуждения дела против Меня, рассказал, что у чиновника были полномочия заключать контракты на предоставление бюджетного кредита от имени правительства Ивановской области. Он подписал такое соглашение для коммерческой компании и не согласовал свои действия с Минфином.

Принял на себя преступные обязательства на растрату денежных средств в пользу группы компаний «Продо» путём их перечисления в адрес «Ивановского бройлера», — сказал Краснов, отметив, что позже эти деньги со счетов компании были похищены.

Мень руководил Ивановской областью с 2005 по 2013 год, затем стал министром строительства и ЖКХ, с 2018 года по настоящий момент является аудитором Счётной палаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мень отказался признавать себя виновным в хищениях.



