Михаил Ефремов в момент аварии был в машине один

https://static.news.ru/photo/517fd63e-aafb-11ea-877d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, заключённый под домашний арест после аварии в центре Москвы, в результате которой погиб человек, на момент ДТП находился в автомобиле один. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного ГУ МВД.

Таким образом, сотрудники полиции опровергли ранее распространившиеся сведения о том, что с Ефремовым в машине находился ещё кто-то. В частности, предполагалось, что с ним была актриса Дарья Белоусова.

В МВД отметили, что эти данные являются ложными.

Информация, размещённая в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах, о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, находился в машине не один, не соответствует действительности, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД.

Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян. Актёру может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, артист Александр Панкратов-Чёрный рассказал, что его коллега, спровоцировавший ДТП в центре Москвы, никогда не мог пить в одиночестве.