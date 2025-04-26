Ради денег в России подожгли машину с «красивым» номером В Благовещенске мигрант сжег машину с номером 111 ради заработка

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В Благовещенске суд вынес приговор выходцу из Центральной Азии, совершившему умышленный поджог автомобиля с «красивым» номером, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда во «ВКонтакте». Злоумышленник отправится в колонию-поселение на два года.

Инцидент произошел в селе Чигири. Мужчина, услышав разговор о ранее совершенном поджоге машины, решил повторить преступление с корыстной целью. Узнав, что потерпевший владеет автомобилем Toyota Harrier с номером «111», он специально приехал на такси к месту стоянки транспортного средства и поджег машину.

Матисманов узнал, что пострадавший ездит на машине с номером «111», которая стоит во дворе этого дома. У него возник корыстный замысел: он решил повторить поджог за деньги, — говорится в заявлении суда.

Для этого он использовал куртку, пропитанную горючим веществом. Злоумышленник полностью уничтожил автомобиль, причинив ущерб на сумму 2,8 млн рублей. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении с одновременным взысканием полной стоимости сгоревшего автомобиля в пользу потерпевшего.

Ранее в Нижнегорском районе Крыма следователи сумели найти подозреваемого в поджоге могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, им оказался местный безработный. Личность злоумышленника подтвердили результаты ДНК-экспертизы, на месте преступления были обнаружены биологические следы. Подозреваемый полностью признал вину и детально описал обстоятельства случившегося.