Мигрант-рецидивист зарезал девушку в Москве. Кого и как он убивал до этого? SHOT: зарезавший в Москве 25-летнюю девушку мужчина оказался уроженцем Ташкента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, который зарезал 25-летнюю девушку в элитном жилом комплексе в центре Москвы, оказался ранее судимым за двойное убийство, сообщает РЕН ТВ. Что случилось, удалось ли поймать злоумышленника?

Что известно о громком убийстве в Москве

Минувшей ночью Telegram-канал «112» сообщил, что перед убийством девушка позвонила по видеосвязи своей подруге и рассказала, что ей порезали шею. Она закрылась в своей комнате, чтобы дождаться приезда полиции. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента, то пострадавшая уже была мертва. Правоохранители задержали 37-летнего Алексея.

По информации «112», погибшая девушка оказывала интим-услуги. Скандал произошел из-за того, что она подняла стоимость своих услуг уже при встрече.

«Конфликт с молодым человеком случился из-за того, что они не смогли договориться о цене. Изначально Влада назвала одну сумму, а после того как к ней приехал Алексей Варакин, девушка подняла стоимость. Алексею это не понравилось, он схватил нож и ударил ее несколько раз», — отметил источник.

По данным SHOT, девушка принимала гостей в съемной квартире. Мужчина захотел остаться на ночь, но получил отказ, из-за чего и зарезал ее.

По информации СК РФ, убийство было совершено во время ссоры. Подозреваемый нанес ножевые ранения 25-летней девушке, которая скончалась на месте от полученных травм.

Фото: t.me/skmoscowgsu

«По данным следствия, ночью 23 декабря 2023 года 37-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Мукомольном проезде в городе Москве, в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — заявили в столичном ГСУ СК России.

Отмечается, что Следственное управление Центрального административного округа ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело после убийства. Проводится проверка, на месте работают специалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося, в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.

Что известно о предполагаемом преступнике

Зарезавший девушку в центре Москвы мужчина ранее был судим за двойное убийство и направлен в психлечебницу.

«Задержанный мужчина в 2010 году в Санкт-Петербурге зарезал и ограбил двух проституток 18 и 42 лет, к которым пришел в качестве клиента», — сообщил источник РЕН ТВ.

После произошедшего он провел в психиатрической клинике около 13 лет, откуда недавно вышел.

В публикации Telegram-канала SHOT говорится, что Алексей является безработным уроженцем Ташкента, у него нет регистрации на территории РФ.

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