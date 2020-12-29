Мигрант нанёс рваные раны головы пятилетней девочке в московской квартире

https://static.news.ru/photo/ee2eab9a-4a8d-11eb-96dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приезжий из Киргизии нанёс несколько травм пятилетней девочке. Инцидент произошёл в квартире на юго-востоке Москвы, на улице Академика Скрябина, 6. У ребёнка диагностировали сотрясение мозга, рваные раны лица и головы, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом локтевого отростка со смещением. Кроме того, малышка получила открытый перелом плеча, рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

О ЧП стало известно 29 декабря 2020 года. Подозреваемый в этот момент находился в жилище своей дальней родственницы, чью дочь и избил. Мать потерпевшей, вернувшись в квартиру, нашла пострадавшую без одежды. Девочку доставили в больницу. Степень тяжести травм уточняют. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне двое жителей Новосибирской области признались в убийстве отца. Инцидент произошёл 26 декабря 2020 года в Татарском районе. По данным силовиков, подростки застрелили мужчину из его же охотничьего ружья. По предварительным данным, накануне ЧП гражданин в сильный мороз отвёз в целях воспитания в лес и оставил там 19-летнего приёмного сына. Парень прошёл несколько километров пешком и пришёл домой «едва живой». В тот же день покойный палкой избил 17-летнего сына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина и двое маленьких детей были обнаружены мёртвыми в припаркованном автомобиле. На их телах не было видимых повреждений. 26 декабря в правоохранительные органы поступило заявление о том, что 37-летний житель Уфы после ссоры с женой забрал из дома малышей и уехал в неизвестном направлении.