МиГ-29 ВВС Узбекистана столкнулся в небе с афганским штурмовиком

Афганский военный самолёт Embraer и узбекский МиГ-29 столкнулись 15 августа в небе над Узбекистаном. Об этом РИА Новости сообщили в Генпрокуратуре республики.

В прокуратуре пояснили, что 14 и 15 августа воздушное пространство республики незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта из Афганистана, которые перевозили военнослужащих, бежавших из страны после захвата власти талибами. Для контроля и сопровождения воздушных судов были подняты истребители ВВС Узбекистана.

Во время наблюдения самолёты EMBRAYER-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты <...> приземлились на парашютах, — говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас лётчики находятся на лечении в больнице.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (организация, запрещённая в России) без боя захватило Кабул и на данный момент полностью контролирует Афганистан. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в стране. Он от имени своего руководства гарантировал иностранцам и дипломатическим миссиям безопасность.