Вертолёт Ми-8 произвёл аварийную посадку в Красноярском крае, сообщается о пострадавших.
По предварительным данным, на борту вертолёта находилось 29 человек. Как минимум трое из них пострадали,
Как писал NEWS.ru ранее, источник в самолётостроительной отрасли рассказал, что разбившийся 24 декабря в Хабаровском крае истребитель Су-57 сам ушёл в нисходящую спираль на высоте восьми километров. По словам инсайдера, знакомого с ситуацией, пилот пытался в ручном режиме вернуть самолёт в горизонтальное положение, но это не принесло результата.
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