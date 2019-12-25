https://static.news.ru/photo/864dc664-26df-11ea-aa14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-8 произвёл аварийную посадку в Красноярском крае, сообщается о пострадавших.

По предварительным данным, на борту вертолёта находилось 29 человек. Как минимум трое из них пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных служб.

Как писал NEWS.ru ранее, источник в самолётостроительной отрасли рассказал, что разбившийся 24 декабря в Хабаровском крае истребитель Су-57 сам ушёл в нисходящую спираль на высоте восьми километров. По словам инсайдера, знакомого с ситуацией, пилот пытался в ручном режиме вернуть самолёт в горизонтальное положение, но это не принесло результата.