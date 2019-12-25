В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд, который расположен в заливе Пленти, произошло извержение вулкана. По данным СМИ, в результате инцидента погибли как минимум пять человек, ещё более 30 получили травмы различной степени тяжести. Всего в момент извержения на острове находились 47 человек. В национальной геослужбе страны произошедшее извержение назвали «импульсивным и коротким событием, которое затронуло дно кратера». В ведомстве также отметили, что несмотря на снижение активности, вероятность повторного выброса пепла сохраняется.