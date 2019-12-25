В Красноярском крае совершил жёсткую посадку транспортный вертолёт Ми-8.
Вертолёт перевозил вахтовиков из посёлка Байкит на Юрубченское месторождение. Всего на борту находилось 24 человека — три члена экипажа и 21 рабочий. В результате происшествия пострадали 16 человек.
Отмечается, что авария произошла из-за попадания вертолёта в снежный вихрь.
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС
Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен