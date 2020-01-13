Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-26, принадлежащий одному из российских силовых ведомств, совершил аварийную посадку в Красноярском крае.

Представители экстренных служб сообщили об этом ТАСС. Во время полёта экипаж увидел предупреждение о перегреве подшипника и принял решение срочно приземлиться в Назаровском районе региона. Посадка прошла успешно, никто из находившихся в вертолёте не пострадал. Всего на борту было девять человек. По словам источника агентства, 14 января летательный аппарат продолжит путь в точку назначения — Новосибирск.

Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, экстренную посадку на территории Таймыра был вынужден совершить вертолёт Ми-8, на борту которого находились 17 человек. У машины в полёте отказал двигатель.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях