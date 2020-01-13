https://static.news.ru/photo/d4ec11ea-3620-11ea-8b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-26, принадлежащий одному из российских силовых ведомств, совершил аварийную посадку в Красноярском крае.

Представители экстренных служб сообщили об этом ТАСС. Во время полёта экипаж увидел предупреждение о перегреве подшипника и принял решение срочно приземлиться в Назаровском районе региона. Посадка прошла успешно, никто из находившихся в вертолёте не пострадал. Всего на борту было девять человек. По словам источника агентства, 14 января летательный аппарат продолжит путь в точку назначения — Новосибирск.

Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, экстренную посадку на территории Таймыра был вынужден совершить вертолёт Ми-8, на борту которого находились 17 человек. У машины в полёте отказал двигатель.