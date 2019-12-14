Помещение многофункционального центра (МФЦ) в Сургуте затопило горячей водой.
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Уточняется, что причиной инцидента мог стать прорыв труб, также в потолок вмонтированы электрические провода. В результате происшествия никто не пострадал.
Как ранее писал NEWS.ru, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате ЧП на парковке около одного из магазинов в Пензе. Машина провалилась под землю, грунт просел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.
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