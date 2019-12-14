https://static.news.ru/photo/db9b1c68-1f3f-11ea-88fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помещение многофункционального центра (МФЦ) в Сургуте затопило горячей водой.

По информации Ura.ru , сначала вода начала немного капать с потолка. А когда сотрудники учреждения стали убирать документы, на них посыпалась потолочная плитка и хлынул кипяток.

Уточняется, что причиной инцидента мог стать прорыв труб, также в потолок вмонтированы электрические провода. В результате происшествия никто не пострадал.

Как ранее писал NEWS.ru, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате ЧП на парковке около одного из магазинов в Пензе. Машина провалилась под землю, грунт просел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.