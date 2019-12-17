Несколько дней назад по подозрению в убийстве задержали главу фракции «Единая Россия» в городской думе Переславля-Залесского Ярославской области Владимира Корнилова. По имеющимся данным, погибшим оказался таксист, который был сторонником партии «Справедливая Россия». Отмечается, что депутат попытался сжечь машину, в которой находился погибший.

Как сообщили NEWS.ru в управлении СК по Ярославской области, 14 декабря в населённом пункте Троицкая Слобода городского округа Переславля-Залесского «было обнаружено тело 60-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти». По данному факту заведено уголовное дело по статье ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний местный житель, — пояснили NEWS.ru в СК, не став уточнять имён задержанного и погибшего.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в разговоре с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что Владимир Корнилов признался в убийстве и уже даёт признательные показания.

Ситуация для «Единой России» беспрецедентная. За 18 лет существования партии мы не сталкивались с подобным. И до конца этой недели будет осуществлён выезд генерального совета партии «Единая Россия» на место, чтобы разобраться в причинах и последствиях. Нам надо понять, как такой человек стал руководителем целой фракции, кто рекомендовал его на эту должность, какова ситуация в целом в городской думе и в партийной организации Переславля-Залесского. Не исключаю, что после этого выезда будут кадровые изменения, поскольку ситуация наносит огромный репутационный ущерб «Единой России». Александр Хинштейн депутат Госдумы, «Единая Россия» депутат Госдумы, «Единая Россия»

Как пишет местное издание «Ярновости» со ссылкой на собственные источники, единоросс Владимир Корнилов мог убить водителя автомобиля, находясь якобы под воздействием алкоголя. Журналисты уточняют, что депутат попытался уничтожить улики и поджёг машину, но тело сгорело не до конца.

По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его, — сообщили в СК.

Предварительная причина смерти — асфиксия от закрытия дыхательных путей рвотными массами, сообщает РИА Новости.

Депутат городской думы Переславля-Залесского Сергей Царёв на своей странице в Facebook сообщил , что Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России», а также написал заявление о досрочном сложении мандата. Однопартийцы удовлетворили эти заявления.

Царёв пояснил, что утром 16 декабря Корнилов присутствовал на еженедельной планёрке, а во второй половине дня был недоступен для связи.

Как удалось выяснить NEWS.ru, погибшим оказался таксист Павел Чередников, который являлся сторонником партии «Справедливая Россия», а Корнилов был сторонником единороссов. Известно, что в день гибели у него был выходной.

Чередников работал у нас в партии, но не был её членом. На последних выборах активно участвовал и помогал в избирательной кампании. Был нормальным и неконфликтным. Анатолий Каширин представитель партии «Справедливая Россия» в Ярославской области представитель партии «Справедливая Россия» в Ярославской области

Как пишут «Ярновости», Чередников с матерью переехал в Ярославскую область из Казахстана, где у него остались взрослая дочь и супруга, с которой он позднее развёлся. Позже они также перебрались в Россию и в настоящее время живут в Москве. Семья погибшего 17 декабря приехала в Переславль-Залесский на похороны. По информации 76.ru, у Чередникова также остались внуки.

[Павел Чередников] был работягой. Обычно работал на грузовике, но иногда шабашил таксистом. Жил в частном доме с мамой. Павел был неконфликтным. Вообще такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать, — рассказывают знакомые убитого.

В беседе с корреспондентом NEWS.ru Анатолий Каширин затруднился ответить на вопрос, идёт ли речь об убийстве на почве различных политических взглядов.

Было ли это убийством из-за политических разногласий, пока говорить сложно. Ведь убийца, как говорят, был пьян. Вообще это недопустимо, когда руководитель целой фракции, член правящей партии напивается до такого состояния, что убивает человека. Это случай ещё раз доказывает, что люди в эту партию идут, чтобы поиметь личную выгоду, а партия не проверяет их идеологический, моральный и психологический уровни, — полагает представитель «Справедливой России».

В управлении СК по Ярославской области NEWS.ru проинформировали, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.