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Тюменские следователи проводят проверку по мотивам публикации в СМИ о неоказании помощи пациентке. По сообщениям журналистов, женщину с отёком Квинке отказались принимать в городской больнице.

Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения региона. Там...