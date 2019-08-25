В Солнечногорском районе Подмосковья в мебельном центре, расположенном на Пятницком шоссе, пострадал маленький ребёнок.
На ребёнка упал выставочный экспонат металлической двери. Его доставили в местную больницу. Состояние пострадавшего оценивают как тяжёлое, передаёт «
Как ранее писал News.ru, двое детей пострадали в результате падения детской цепочной карусели в городе Поворино Воронежской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На данный момент осмотрено место происшествия, проходят допросы свидетелей.