Местоположение 49 горняков после пожара на шахте в Кузбассе не установлено

Судьба 48 горняков из шахты «Листвяжная» в Кузбассе остаётся неизвестной, сообщили ТАСС в ГУ МЧС области. Всего во время пожара на выработке находились более 280 человек. По последним данным, погиб один рабочий, 45 пострадали.

49 горняков находятся в шахте, местоположение их на сегодняшний час неизвестно, на поиски горняков направлены и сейчас работают 11 отделений горноспасателей, на подъезде ещё 18 отделений горноспасателей. Сил и средств достаточно, — сказал начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин.

Он также пояснил, что на случай задымления у шахтёров при себе есть самоспасатели, работа которых рассчитана на три часа.

Сигнал о задымлении в вентиляционном штреке в шахте «Листвяжная», которая расположена в городе Белово, поступил в экстренные службы в 05:07. После чего была начата экстренная эвакуация. В настоящее время на месте работают несколько отделений горноспасателей. Причиной пожара стало возгорание шахольной пыли в вентиляции.